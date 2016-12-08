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Чергова зустріч Тристоронньої групи у Мінську відбудеться 21 грудня

Четвер, 8 грудня 2016, 06:14

Наступна зустріч Тристоронньої контактоної  групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 21 грудня.

Про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік, пише білоруська державна агенція новин "БелТА".

Після зустрічі контактної групи, яка пройшла у Мінську у четвер, Сайдік відзначив певний прогрес у питанні щодо обміну полоненими.

"У робочій групі з гуманітарних питань, як і раніше, детально обговорювалися питання звільнення осіб, які утримуються в зв’язку з конфліктом. Група продовжила цю роботу зі зростаючим почуттям відповідальності перед утримуваними людьми та їхніми родинами", – сказав Сайдік.

Як повідомила член цієї підгрупи Ірина Геращенко, Українська сторона під час перемовин у Мінську запропонувала донецьким бойовикам звільнити 228 бойовиків в обмін на 42 українців, які утримуються на окупованому Донбасі.

За її словами, луганські сепаратисти підтверджують наявність лише 6 затриманих українців, натомість вимагають амністувати і звільнити понад 440 осіб.

Вона додала, що ці переговори йдуть дуже важко, але шанс на компроміс є.

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Теми: АТОМінські угодиОБСЄполонені
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