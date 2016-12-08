Троє військових отримали поранення у середу – штаб АТО
Четвер, 8 грудня 2016, 11:55
Протягом минулої доби у зоні антитерористичної операції троє військових отримали поранення.
Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
За його словами, двоє військових отримали поранення внаслідок обстрілів в районі Водяного та Авдіївки, ще один підірвався на розтяжці бойовиків в районі Новоселівки Другої.
Жоден з українських військових протягом минулого дня не загинув.
Окрім того, військові помітили проліт 7 безпілотників бойовиків вздовж усієї лінії зіткнення.
Українська правда