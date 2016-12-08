ГПУ готує запит у Росію на допит Януковича як підозрюваного

Департамент спецрозслідувань ГПУ готує запит на адресу РФ про допит екс-президента Віктора Януковича як підозрюваного на території Росії.

Як повідомив керівник департаменту Сергій Горбатюк, відповідний запит про міжнародно-правову допомогу планується надіслати до слідчих органів РФ наступного тижня, пише DT.UA.

"Ми готуємо запит про допит Януковича, як підозрюваного. Просимо про особисту участь нашого слідчого у допиті. Також вказуємо, що готові до відеоконференції", – сказав він.

За словами Горбатюка, насамперед слідство хоче допитати Януковича у кримінальних провадженнях щодо створення злочинного угрупування та стосовно організації протидії акціям протесту під час Євромайдану шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Він також нагадав, що Україна неодноразово надсилала до РФ запити щодо екстрадиції Януковича, однак отримувала відповіді про те, що російські органи слідства вважають переслідування Януковича в Україні "політично вмотивованими". "Отже, якщо його не екстрадують, допит в РФ може бути корисним", – резюмував Горбатюк.

У коментарі Українській правді Горбатюк заявив, що ГПУ розраховує на згоду РФ в цьому питанні.

"Але з врахуванням того, що вони (РФ – УП) порушили свій принцип відмовляти і погодилися із проведенням слідчих дій у суді, то ми зараз повторно направляємо запит на допит Януковича як підозрюваного, бо в них уже, на нашу думку, не буде підстав відмовити", - зазначив Горбатюк.

Як відомо, Янукович уже 3-й рік, із кінця лютого 2014 року, переховується у Росії й відмовляється приїжджати на допити до України.

28 листопада у Святошинському суді відбувся відеодопит Януковича, який перебував у Ростовському суді в РФ, як свідка у справі проти екс-беркутівців, звинувачених у вбивствах на Майдані.

Детальніше про це читайте у статті Батя без пам'яті: про що "забув" і що "згадав" Янукович на допиті.