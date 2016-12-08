Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенатори просять Трампа поводитися жорстко з Кремлем

Четвер, 8 грудня 2016, 21:53
Сенатори просять Трампа поводитися жорстко з Кремлем

Група з 27 американських сенаторів звернулася до обраного президента США Дональда Трампа із закликом проводити жорстку політику щодо РФ через ситуацію в Україні.

Про це у четвер повідомляє агентство Reuters.

Дії Росії сенатори у листі називають "захопленням території військовим шляхом".

"У світлі триваючої агресії Росії і її відмови поважати територіальну цілісність і суверенітет України, її право вибирати власну долю, ми повторюємо наш заклик до США посилити економічну, військову та політичну підтримку України", - йдеться у підписаному сенаторами зверненні.

Вказується, що звернення підписали 12 сенаторів-республіканців і 15 демократів.

Як відомо, глава комітету у справах збройних сил Сенату Джон Маккейн і член сенатських комітетів у справах збройних сил, юридичних питань і бюджету Ліндсі Грем планують відвідати Україну в кінці грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: