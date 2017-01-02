"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Стамбулі

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Стамбулі, в результаті якого загинули 39 людей.

Про це повідомляє Reuters.

"В продовження благословенних операцій, які Ісламська держава проводить проти захисника хреста, Туреччини, героїчний солдат халіфату вдарив по одному з найвідоміших нічних клубів, де християни відзначають своє відступницьке свято ", йдеться в заяві ІДІЛ.

Як повідомлялося, у Стамбулі у новорічну ніч терорист розстріляв людей, що перебували у клубі Reina, з автоматів Калашнікова.

Клуб є популярним серед іноземців, його також часто відвідують знаменитості.

Внаслідок теракту загинули 39 людей, 24 з них – іноземці.

ЗМІ повідомили, що стрілянину міг влаштувати громадянин Киргизстану або Узбекистану, пов'язаний з ІДІЛ.

Європейська правда