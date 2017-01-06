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У РФ не знають, коли зустрінуться голови МЗС "нормандської четвірки"

П'ятниця, 6 січня 2017, 17:11

Переговорів у "нормандському" форматі щодо України на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини й Франції на початку року не планується.

Про це заявив РИА Новости статс-секретар – заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін.

"Поки йде інтенсивна телефонна робота за лінією помічників президентів. Вони там весь час обмінюються якимись проектами, "дорожніми картами", – зазначив він.

"Ми за цим уважно стежимо, почасти беремо участь. Але якихось конкретних дат зустрічей поки немає", – сказав Карасін.

19 жовтня 2016 року в Берліні на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" – Петра Порошенка, Володимира Путіна, Ангели Меркель і Франсуа Олланда – домовилися до кінця листопада 2016 року розробити "дорожню карту" щодо виконання Мінських угод, де були б докладно розписані дії сторін, їх послідовність і часові рамки.

Однак у ході останньої зустрічі у Мінську 29 листопада голови МЗС "нормандської четвірки" так і не змогли погодити даний документ.

Теми: ДонбасРосіяМінські угоди
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