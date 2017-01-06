В аеропорту Флориди сталася стрілянина: кілька людей загинули

У міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд у Флориді США невідомий чоловік відкрив стрілянину.



За повідомленням управління шерифа округу Броуард, в результаті загинули п'ять осіб, вісім чоловік було поранено і госпіталізовано.



Одну людину затримали. За попередніми даними, у чоловіка не було спільників.



Сенатор від Флориди Білл Нельсон повідомив журналістам, що того, хто стріляв звуть Естебан Сантьяго, при ньому знайшли документи військовослужбовця.



Інцидент стався в терміналі номер 2 в зоні видачі багажу, повідомила прес-служба аеропорту.



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