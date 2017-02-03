Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радбез ООН: Європа закликала припинити вогонь на Донбасі

П'ятниця, 3 лютого 2017, 00:47

На засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ескалація на Донбасі, представники країн Європи закликали Росію припинити озброювати бойовиків і виконувати Мінські угоди.

Про це повідомляє Ліга.net.

"Потрібно, щоб Росія припинила озброювати сепаратистів і вивела свої війська, в тому числі з Криму", - сказав постійний представник Великобританії в ООН Метью Рікрофт.

Він зазначив, що слова Росії розходяться з діями і потрібно, щоб Москва почала виконувати "Мінськ".

Представник Франції в ООН Франсуа Делатр зазначив, що мета - це відновлення Україною контролю над територією в рамках міжнародно визнаних кордонів, в тому числі над Кримом. Він заявив, що разом з Німеччиною в рамках нормандського формату, Франція буде сприяти політичному вирішенню конфлікту.

Делатр також закликав Росію вплинути на бойовиків для припинення вогню.

Теми: АвдіївкаДонбасООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Авдіївка
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Росіяни 12 разів масовано обстріляли центр Авдіївки
Останні новини
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: