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День в АТО: 2 військових загинули, 5 поранено

П'ятниця, 3 лютого 2017, 17:27

Проросійські бойовики у п’ятницю 66 разів обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого двоє українських військових загинули, п’ятеро поранено.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Донецькому напрямку використовуючи РСЗВ БМ-21 "Град" окупанти вели вогонь по Галіцинівці. З 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці, Луганському, Троїцькому. По Пісках та Луганському неодноразово вогонь вели танки", - сказано у повідомленні.

Також з "Градів", 152 та 122 міліметрової артилерії обстріляли Талаківку, зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Чермалик, а з гранатометів – Гнутове.

"По Павлополю вогонь вів снайпер. По Водяному – БМП, по Чермалику ПТРК, а по Широкиному – танк. На Луганському – 152 міліметрова артилерія – по Новозванівці, а 120 та 82 міліметрові міномети – по Троїцькому, Попасній та Новозванівці. Гранатомети – по Кримському", - повідомили у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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