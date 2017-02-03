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З Авдіївки евакуювали ще 44 людини

П'ятниця, 3 лютого 2017, 21:31

З Авдіївки до пансіонату "Перлина Донеччини", у Святогірськ, у п’ятницю евакуювали ще 44 людини, з них 19 дітей.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Загалом з міста евакуювали 244 особи, з них 40 людей похилого віку та 114 дітей.

Окрім того, начальника державного пожежно-рятувального загону № 15, підполковника Дмитра Тритейкіна, який 2 лютого під час обстрілу пункту життєзабезпечення у Авдіївці отримав осколкове поранення у живіт, доправили до Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова.

Він прийшов до тями. Зараз його готують до операції.

У Авдіївці наразі функціонує 1 пункт життєзабезпечення - 7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації, 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 9253 особи.

Харчування забезпечують 3 польові кухні.

Також прибуло 4 вантажних автомобіля гуманітарної допомоги - 32 тонни харчів.

Впродовж дня мешканцям міста роздали 4021 продуктовий набір.

Також працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Організовано цілодобову роботу "гарячої лінії" за номером 101, а також визначені контактні телефони Штабу з ліквідації надзвичайної ситуацій (095-215-10-03 та 062-36-315-44).

Як повідомлялось, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.  

У п'ятницю Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в  зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Українська правда

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Теми: АвдіївкаДСНС
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