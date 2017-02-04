За минулу добу 3 військових загинуло, 8 поранено – Міноборони

За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військових загинули, 8 отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в суботу.

"Один військовослужбовець загинув під Троїцьким, двоє – в районі населеного пункту Галицинівка в результаті ворожих обстрілів з "Градів", - уточнив він.

Також в районі Галицинівки було поранено одного військового. Ще двоє отримали поранення на Світлодарській дузі. Крім того, по одному військовому було поранено в районі позиції Шахта Бутовка, поблизу Пісків, неподалік Чермалика, у Гнутовому, а також у Широкіному.

Раніше штаб АТО повідомляв про 3 загиблих і 7 поранених за минулу добу.

Українська правда