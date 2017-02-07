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На Київщині, Черкащині й Хмельниччині обмежили рух великих машин

Вівторок, 7 лютого 2017, 07:55
На Київщині, Черкащині й Хмельниччині обмежили рух великих машин

У зв’язку з погіршенням погодних умов на деяких дорогах України тимчасово обмежено рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на "Укравтодор".

Так, у Києві з 7-ї до 10 ранку 7 лютого знову введено обмеження руху для великовагових транспортних засобів.

За 6 лютого рятувальники відбуксирували 15 автомобілів великої вантажності.

У Київській області встановлено 2 мобільних пункти обігріву для водіїв: Бориспільське шосе – в районі КП, в напрямку Борисполя; Гостомельське шосе – в районі КП, в напрямку Гостомеля. У них можна зігрітися та випити гарячого чаю, інформує ДСНС.

У Черкаській області з понеділка обмежено рух великогабаритного та великовагового транспорту на дорогах загального користування: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360); Н-01 Київ – Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622); 08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).

У Хмельницькій області також обмежено рух великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.

Крім того, у Закарпатській області у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород – Демічі, км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

Водночас, у Житомирській області поновлено рух великовагових транспортних засобів на дорогах державного значення М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

"Українська правда" у Threads

Теми: дорогипогода
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