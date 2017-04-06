В Росії заговорили, що після теракту в Пітері почалися "мінування з України"

Російські силовики заявляють, що після теракту в петербурзькому метро з території України почала надходити велика кількість помилкових повідомлень про замінування об'єктів у Петербурзі.

Про це у четвер повідомивляє російське агентство РИА Новости, посилаючись на джерело в силових органах.

"З території України надходить багато хибних телефонних повідомлень про те, що нібито заміновані об'єкти транспорту в Петербурзі", - сказав співрозмовник.

Після вибуху в метро кілька днів поспіль періодично на час закриваються деякі станції метро в Петербурзі для перевірки.



Як відомо, за останніми даними, від вибуху в метрополітені, який стався 3 квітня в Санкт-Петербурзі, загинули 14 людей.

Раніше російське видання "Комерсант" повідомляло, що у регіонах Росії повним ходом йде підготовка до антитерористичних мітингів, які організовуються "згори".