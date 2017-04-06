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Порошенко: Треба, щоб більше українців могли собі дозволити поїздки в ЄС

Четвер, 6 квітня 2017, 19:37

Президент Петро Порошенко очікує найближчими тижнями рішення Ради ЄС щодо безвізу для українців.

Про це йдеться у його відеозврненні з приводу позитивного голосування в Європарламенті питання про надання безвізового режиму для українців

Глава держави переконаний, що рішення Європарламенту є символом приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору і свідченням успішності та безповоротності курсу на інтеграцію до Європи.

"Потужну підтримку у цьому питанні нам надала переважна більшість політичних сил (Європарламенту — ред.), окрім маргінальних проросійських, пропутінських партій. 521 депутат твердо висловив свою цілковиту підтримку України", - зазначив він.

На думку Порошенка, позитивне голосування – це визнання Європейським парламентом глибини українських реформ. Він нагадав, що план дій із досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, складався майже з півтораста пунктів, і всі вони виконані.

"Такі нововведення, як електронне декларування статків можновладців, чи створення нових та реформування старих антикорупційних органів, стали можливими завдяки реалізації саме цього плану", - сказав він.

Порошенко додав, що тепер – слово за Радою Європейського Союзу. "Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. В постійному контакті з лідерами європейських країн працюю над тим, щоб це сталося якнайшвидше", - наголосив президент.

Глава держави додав, що й уряд, і вся влада ще мають наполегливо працювати над тим, щоби кількість співгромадян, які фінансово можуть собі дозволити мандрівки до Європи, рік від року зростала.

Порошенко подякував усім політикам, дипломатам та громадським організаціям, які сприяли процесу візової ліберизації з ЄС.

"Вклоняюся славним українським воїнам, які в боротьбі з російським агресором захищають не лише територіальну цілісність та європейський вибір України, але й усю систему цінностей Старого Світу", - сказав він.

Як повідомлялось, Європейський парламент 6 квітня під час другої частини пленарної сесії проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Українська правда

Теми: ЄСвізиПорошенко
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