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ЄС: Кримчани зможуть їхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом України

П'ятниця, 7 квітня 2017, 15:53
ЄС: Кримчани зможуть їхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом України

Прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік заявляє, що жителі окупованого Криму зможуть поїхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом громадянина України.

Про це Стулік повідомив на прес-конференції в Києві, передає УНІАН.

"Зростає цікавість бути українським громадянином, що є дуже важливим посилом для жителів Криму та окупованих території (Донбасу), бо там є багато людей, наприклад, в Криму, які хочуть їздити в ЄС. Зараз їм дана можливість – або ви їздите з російськими паспортами, звертаєтесь за візами, платите 60 євро або у вас є біометричний паспорт українського громадянина, і ви їздите без віз", - сказав він.

"Цей меседж необхідно Україні використати в інформаційній політиці для цих територій, це показує, наскільки важливо і варто бути громадянином України…Я думаю, що для багатьох людей це буде певний аргумент, щоб передумали щодо того, що там відбувається", - вважає прес-аташе.

"Я думаю, що ми з колегами з МЗС, із Міністерства інформаційної політики будемо такий меседж разом доносити", - додав Стулік.

"ЄС в рамках політики невизнання незаконної анексії Криму не визнає також російські паспорти, які були видані в Криму після анексії. Тобто з цими паспортами не можна в'їхати на територію ЄС, можна тільки з паспортом України… або з тими паспортами Російської Федерації, які були видані консульствами РФ на території Криму раніше. Тобто тут йдуть обмеження для жителів Криму, тому що де-юре – це жителі України", - заявив прес-аташе.

Стулік зауважив, що ЄС в рамках візової політики буде робити все для того, щоб підтримувати територіальну цілісність та зв’язок жителів Криму з материковою Україною.

За його словами, ЄС робитиме все, щоб громадяни України, які проживають на території тимчасово окупованого Криму, могли приїхати на материкову частину України й отримати біометричний паспорт або зробити візу в паспорті старого зразка.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.

На сайті ЄвроПравди опублікована стаття з детальним описом графіку та позиціями окремих гравців ЄС.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте в іншій статті на ЄвроПравді: Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом.

"Українська правда" в Threads

Теми: візиЄСбезвізКримпаспорт
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