В результаті вибуху газу в Польщі обвалився житловий будинок, є загиблі

У польському місті Свебодзіце в Нижній Сілезії в суботу обвалився житловий будинок, в результаті інциденту є загиблі і поранені.

Про це повідомляє TVN24.

Спочатку повідомлялося, що рятувальники витягли з-під уламків шість осіб, двоє з них померли. Згодом рятувальники знайшли тіла ще трьох людей.

За офіційною інформацією, двоє загиблих – діти шкільного віку, про третього загиблого поки нічого невідомо. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Чотирьох людей вдалося звільнити з-під завалів живими, всі вони перебувають в лікарнях. Серед травмованих – дитина у важкому стані.

Представник місцевої влади повідомив, що під завалами можуть перебувати ще чотири людини.

Причиною обвалу став вибух газу, який стався у суботу близько 9 ранку. В результаті інциденту було зруйновано два з трьох поверхів будівлі, яка розташована в самому центрі міста. У будівлі загалом зареєстровано 18 людей.

Європейська правда