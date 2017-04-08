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В результаті вибуху газу в Польщі обвалився житловий будинок, є загиблі

Субота, 8 квітня 2017, 17:26

У польському місті Свебодзіце в Нижній Сілезії в суботу обвалився житловий будинок, в результаті інциденту є загиблі і поранені.

Про це повідомляє TVN24.

Спочатку повідомлялося, що рятувальники витягли з-під уламків шість осіб, двоє з них померли. Згодом рятувальники знайшли тіла ще трьох людей.

 

За офіційною інформацією, двоє загиблих – діти шкільного віку, про третього загиблого поки нічого невідомо. Рятувальники продовжують розбирати завали.

 

Чотирьох людей вдалося звільнити з-під завалів живими, всі вони перебувають в лікарнях. Серед травмованих – дитина у важкому стані.

 

Представник місцевої влади повідомив, що під завалами можуть перебувати ще чотири людини.

Причиною обвалу став вибух газу, який стався у суботу близько 9 ранку. В результаті інциденту було зруйновано два з трьох поверхів будівлі, яка розташована в самому центрі міста. У будівлі загалом зареєстровано 18 людей.

Європейська правда

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Теми: Польща
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