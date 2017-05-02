Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США попереджає про загрозу терактів в Європі

Вівторок, 2 травня 2017, 01:48

Державний департамент попереджає громадян США про загрозу терористичних актів по всій Європі.

Про це йдеться в заяві Держдепу.

Відзначається, що термін попередження закінчується 1 вересня 2017 року.

У Держдепі зазначають, що недавні теракти у Франції, Росії, Швеції та Сполученому Королівстві показують, що "Ісламська Держава", "Аль-Каїда" та інші пов'язані з ними терористичні угруповання, мають можливість планувати і здійснювати теракти в Європі.

"Хоча місцеві органи влади продовжують проводити контртерористичні операції, Держдепартамент, проте, як і раніше стурбований можливістю майбутніх терористичних нападів. Громадяни США повинні завжди бути напоготові, тому що посібники терористів або незалежні екстремісти можуть здійснювати напади без попередження", - йдеться в повідомленні.

У заяві підкреслюється, що екстремісти фокусуються на туристичних об'єктах, транспортних вузлах, ринках, торгових центрах, урядових установах. Терористи можуть використовувати для атак вогнепальну зброю, вибухові речовини, транспортні засоби, холодну зброю.

У Держдепі зазначили, що США тісно співпрацюють з європейськими партнерами в зв'язку з загрозою міжнародного тероризму і працюють над запобіганням терактів і зміцненням захисту від потенційних загроз.

Теми: СШАтероризмЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: