Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп США предупреждает об угрозе терактов в Европе

Вторник, 2 мая 2017, 01:48

Государственный департамент предупреждает граждан США об угрозе террористических актов по всей Европе.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что  срок предупреждения истекает 1 сентября 2017 года.

В Госдепе отмечают, что недавние теракты во Франции, России, Швеции и Соединенном Королевстве показывают, что "Исламское Государство", "Аль-Каида" и другие связанные с ними террористические группировки, имеют возможность планировать и совершать теракты в Европе.

"Хотя местные органы власти продолжают проводить контртеррористические операции, Госдепартамент, тем не менее, по-прежнему обеспокоен возможностью будущих террористических нападений. Граждане США должны всегда быть начеку, так как пособники  террористов или независимые экстремисты могут совершать нападения без предупреждения", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что экстремисты фокусируются на туристических объектах, транспортных узлах, рынках, торговых центрах, правительственных учреждениях. Террористы могут использовать для атак огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, транспортные средства, холодное оружие.

В Госдепе отметили, что США тесно сотрудничают с европейскими партнерами в связи с угрозой международного терроризма и работают над предотвращением терактов и укреплением защиты от потенциальных угроз.

Темы: СШАтерроризмЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
США
Пентагон: "Вагнер" уже не является существенным фактором войны в Украине
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: