СБУ знайшла російські міни біля військової частини у Широкиному
Вівторок, 2 травня 2017, 17:15
Співробітники Служби безпеки України виявили дві міни російського виробництва у районі проведення АТО.
Як повідомляє прес-служба СБУ, боєприпаси у зведеному стані були встановлені поблизу однієї з військових частин Збройних сил України поблизу міста Широкине Донецької області.
Оперативники СБУ деактивували дві протипіхотні міни направленої дії "МОН-50" та передали їх військовим.
За висновками фахівців, боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України.
Тривають відповідні процесуальні дії.