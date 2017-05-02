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СБУ нашла российские мины возле военной части в Широкино

Вторник, 2 мая 2017, 17:15

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили две мины российского производства в районе проведения АТО.

Как сообщает пресс-служба СБУ, боеприпасы во взведенном состоянии были установлены вблизи одной из воинских частей Вооруженных сил Украины вблизи города Широкино Донецкой области.

Оперативники СБУ деактивировали две противопехотные мины направленного действия "МОН-50" и передали их военным.

 
Фото СБУ

По заключению специалистов, боеприпасы были изготовлены в 1997 году в России и не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкая областьСБУ
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