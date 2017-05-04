Мешканця Чернігова судитимуть за антиукраїнські пости на "ВКонтакте"

Житель Чернігова постане перед судом за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

Слідством установлено, що у грудні минулого року обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання, в інтернет-мережі "ВКонтакте" за гроші розповсюджував матеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади та зміни меж території або державного кордону України.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція інкримінованих статей передбачає максимальний термін покарання у виді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда