В Одесі на День пам'яті та примирення чергуватимуть понад 3 тисячі правоохоронців

8 та 9 травня безпеку в Одесі забезпечуватимуть понад 3 тисячі правоохоронців.

Про це повідомили у МВС України з посиланням на главу облуправління Нацполіції Дмитра Головіна.

"Для охорони публічного порядку буде задіяно близько трьох тисяч поліцейських, працівників ДержНС та військовослужбовців Нацгвардії України, 2 тисячі з яких нестимуть службу лише в Одесі", - зазначив він.

За його словами, у ці дати усі сили одеських правоохоронців будуть направлені на те, аби одесити та гості міста почувалися у безпеці та спокійно провели вихідні.



Також 9 травня в Одесі буде змінено схему руху міського транспорту.

Як повідомляє "7 канал", з 8 до 11:00 кінцеві зупинки автобусних маршрутів №№ 203 і 233 перенесуть на кінцеву тролейбуса №3 на Лидерсовському бульварі.

З 9 до 11:00 обмежать рух автотранспорту і його парковку на Алеї Слави в парку ім. Т. Шевченка, з 10:00 до 11:30 такі ж обмеження введуть на вул. Академічній до пл. 10 Квітня, на прилеглих вулицях і на самій площі.

Окрім того на Донеччині у святкові дні безпеку забезпечуватимуть понад 2 тисяч поліцейських, під особливою увагою правоохоронців буде прифронтовий Маріуполь.

Як відомо, раніше у Міноборони заявили, що спецслужби Росії готують провокації для організації масових заворушень в Одесі 2 і 9 травня. Задля уникнення провокацій в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.