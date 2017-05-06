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В Одесі на День пам'яті та примирення чергуватимуть понад 3 тисячі правоохоронців

Субота, 6 травня 2017, 11:10

8 та 9 травня безпеку в Одесі забезпечуватимуть понад 3 тисячі правоохоронців.

Про це повідомили у МВС України з посиланням на главу облуправління Нацполіції Дмитра Головіна. 

"Для охорони публічного порядку буде задіяно близько трьох тисяч поліцейських, працівників ДержНС та військовослужбовців Нацгвардії України, 2 тисячі з яких нестимуть службу лише в Одесі", - зазначив він. 

За його словами, у ці дати усі сили одеських правоохоронців будуть направлені на те, аби одесити та гості міста почувалися у безпеці та спокійно провели вихідні.

Також 9 травня в Одесі буде змінено схему руху міського транспорту.

Як повідомляє "7 канал", з 8 до 11:00 кінцеві зупинки автобусних маршрутів №№ 203 і 233 перенесуть на кінцеву тролейбуса №3 на Лидерсовському бульварі. 

З 9 до 11:00 обмежать рух автотранспорту і його парковку на Алеї Слави в парку ім. Т. Шевченка, з 10:00 до 11:30 такі ж обмеження введуть на вул. Академічній до пл. 10 Квітня, на прилеглих вулицях і на самій площі. 

Окрім того на Донеччині у святкові дні безпеку забезпечуватимуть понад 2 тисяч поліцейських, під особливою увагою правоохоронців буде прифронтовий Маріуполь. 

Як відомо, раніше у Міноборони заявили, що спецслужби Росії готують провокації для організації масових заворушень в Одесі 2 і 9 травня. Задля уникнення провокацій в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

Теми: Одеса
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