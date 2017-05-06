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У штабі підсумували п'ятницю в АТО: без втрат, 5 поранених

Субота, 6 травня 2017, 13:13

За минулу добу у зоні проведення АТО поранено 5 українських військовослужбовців, втрат серед бійців ЗСУ немає. 

Про це на брифінгу 6 травня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. 

За його словами, найбільш активні бойові дії на Луганському напрямку розгорнулися біля н.п. Кримське та у Попаснянському районі, де бойовики застосували легке озброєння та 5 разів - міномети, було випущено понад 30 мін. Українські війська відкривали вогонь у відповідь.  Всього за добу з боку бойовиків було проведено 14 обстрілів.

У напрямку Донецька обстановка напружена по всій лінії фронту. Бойовики застосовували важке озброєння на Світлодарській дузі, під Горлівкою, в Авдіївці та Пісках.

"Особливо потужним обстріл був у Пісках, тривав понад 2 години, бойовики випустили 30 мін, активно застосовувалася бронетехніка", - повідомив Лисенко.

За добу на донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів, 7 з них - з важкого озброєння. 

У напрямку Маріуполя загострилася обстановка в Мар'їнському районі, де бойовики неодноразово застосовували бронетехніку і міномети, є влучання і в житлові квартали, пошкоджено вікна у міській лікарні та житловий приватний будинок, одну жінку було поранено. 

За добу на цьому напрямку сталося 34 випадки порушення "тиші", 7 з них - з важкого озброєння.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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