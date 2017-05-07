У Латвію прибула канадська військова техніка

У Латвію прибула техніка військово-промислового комплексу збройних сил Канади.

Про це повідомляє Delfi.

Техніка необхідна для підтримки очолюваної Канадою багатонаціональної групи, яка прибуде в Латвію в червні в рамках розширення присутності сил НАТО.

Частина вантажу, в тому числі і будівельні матеріали, будуть використані для підготовки житлових приміщень і місць для обслуговування техніки. Системи логістики і комунікацій і легкі бойові бронемашини Light Armoured Vehicles канадські військовослужбовці будуть використовувати, виконуючи службові обов'язки на території Латвії.

delfi.lv

Протягом найближчих днів техніка збройних сил Канади буде доставлена на Адажський полігон.

Очолювана Канадою бойова багатонаціональна група НАТО батальйонного рівня буде повністю розміщена в Латвії до червня. До групи увійдуть близько 1000 військовослужбовців.