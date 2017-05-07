Порошенко підписав закон, що спрощує умови для будівельного бізнесу

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності".

Як заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, документ, розроблений Мінрегіоном та оцінений міжнародними інституціями BRDO та World Banк, спрощує умови ведення будівельної діяльності, прибирає перешкоди розвитку бізнесу та усуває корупційні ризики.

"Скасовано зайву процедуру отримання будівельниками технічних умов від ДержНС з пожежної безпеки на будівництво. Відтепер ці вимоги будуть отримуватися разом з архітектурно-будівельними вимогами. А це зменшує додаткові походи будівельників до чиновників та усуває корупційну складову", - зазначив Зубко.

За його словами, дані зміни "дають можливість Україні піднятись у світовому рейтингу "Doing Business" за позицією "легкість в отриманні дозволів на будівництво" вже за результатами 2017 року".