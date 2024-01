Клінтон: Перемога Макрона - поразка для противників демократії

Екс-кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що перемога лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона в ході президентських виборів у Франції є поразкою для противників демократії.

Про це вона написала в своєму Twitter.

"Перемога для Макрона, для Франції, ЄС та світу. Поразка для тих, хто втручається в демократію. (Але ЗМІ говорять, що я не можу розмовляти про це)", - йдеться в повідомленні.

Victory for Macron, for France, the EU, & the world.



Defeat to those interfering w/democracy. (But the media says I can't talk about that)