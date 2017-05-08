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Відкриття "Євробачення" пройшло без порушень – поліція

Понеділок, 8 травня 2017, 09:47

Заходи з нагоди відкриття "Євробачення-2017" у неділю в Києві пройшли без порушень громадського порядку.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Twitter.

Там також зазначили, що рух транспорту в центральній частині міста відновлено.

Як повідомлялося, офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" пройшла ввечері 7 травня у Києві перед Маріїнським палацом. 

Перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня, другий півфінал – 11 травня. 13 травня пройде гранд-фінал конкурсу. Всі головні події відбуватимуться у МВЦ на Лівому березі столиці.

Українська правда

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Теми: КиївЄвробаченняполіція
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