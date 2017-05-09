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Клеппер: РФ продовжить втручатися у вибори в інших країнах

Вівторок, 9 травня 2017, 02:00

Росія може продовжити впливати на вибори по всьому світу.

Таку думку висловив колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер на слуханнях в сенаті з питання про втручання Росії в кампанії з виборів президента США, передає Інтерфакс-Україна.

"Діяльність Росії з впливу напередодні президентських виборів 2016 року стала найвищим досягненням їх багаторічних зусиль з 1960-х років зі зриву і впливу на наші вибори. Вони (росіяни) можуть привітати себе з тим, що перевершили найсміливіші очікування", - сказав він.

Клеппер додав, що "це додало їм хоробрості продовжити таку діяльність в майбутньому, як тут, так і по всьому світу, і робити це ще активніше".

У свою чергу сенатор-демократ Даян Файнстайн заявила про втручання Росії в президентські вибори у Франції.

Теми: СШАРосіявибори
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