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ОБСЄ зафіксувала важке озброєння з порушенням угод

Четвер, 1 червня 2017, 10:41

Спеціальна моніторингова місія зафіксувала важке озброєння, яке перебувало у місцях з порушення ліній відведення Мінських угод.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 31 травня ввечері.

У підконтрольних бойовикам ОРДО районах, що за 6 км на схід від центру Донецька, патруль зафіксував танк (Т-72) на транспортері, який рухався на південний схід автошляхом H21.

Також спостерігачі Місії бачили зенітний ракетний комплекс (9К35 "Стріла-10", 120 мм) неподалік підконтрольного Україні села Відродження Донецької області.

Як відомо, згідно з Мінськими угодами і додатковими угодами, підписаними в рамках ТКГ пізніше, важка артилерія, танки і артилерійські гармати калібром до 100 міліметрів і міномети калібром до 120 міліметрів мали бути відведені ще в жовтні 2015 року.

Теми: ОБСЄ
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