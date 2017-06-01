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На Подолі сталася стрілянина: двоє поранених

Четвер, 1 червня 2017, 17:56

У Києві на Подолі сталася стрілянина.

Інформацію про це Українській правді підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

На місце події виїхала оперативна група.

За джерелами УП, стрілянина сталася під час зустрічі Аміни Окуєвої та ще двох чоловіків. Як зазначили джерела, першим відкрив вогонь саме той чоловік, з яким зустрічалася Окуєва та її товариш.

 
фото нацполіції

У свою чергу управління Нацполіції Києва повідомляє, що встановлює обставини стрілянини на Подолі. "У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Подія сталася на вул. Кирилівській о 16:49. На місці працюють правоохоронці. Лікарі надають допомогу пораненим. Проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні поліції у Facebook.

Аміна Окуєва - відома чеченка, що воювала на Донбасі.

Теми: Київ
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