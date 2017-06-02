Бійка у Дніпрі 9 травня: 4 поліцейським оголосять підозру
Матеріали відносно дій чи бездіяльності 4 поліцейських під час акцій 9 травня у Дніпрі скерували у прокуратуру.
Про це під час брифінгу у Дніпрі заявив керівник Нацполіції України Сергій Князєв.
Він наголосив, що відсторонених керівників місцевої поліції уже не поновлять на посадах.
"Відносно 4 працівників поліції матеріали скеровано у прокуратуру для прийняття рішення в рамках кримінального провадження щодо їх дій чи бездіяльності. Ми думаємо, а ми вели консультаційні бесіди з прокуратурою, що їм буде оголошено підозру у найближчий час", - розповів він.
"Ми визнали службовим розслідуванням, задокументували бездіяльність керівників вищої та середньої ланки підрозділу поліції Дніпра, що їхні дії призвели до, сприяли, або не змогли попередити ті правопорушення, які відбулися", - сказав він.
Також Князєв розповів про затриманих "тітушок".
"На сьогоднішній день (2 червня –ред.) 16 особам, які брали участь у хуліганських діях 9 травня у місті Дніпро, оголошено підозру. Ряд осіб було заарештовано, деякі правопорушники отримали інші види позбавлення або обмеження їх прав, але кримінальне провадження буде скероване до суду найближчим часом", - сказав він.
Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, під час якої було травмовано 14 осіб.
Правоохоронці встановили 25 осіб, які брали участь у бійках біля монументу Слави.
П'ятьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними прокуратури, з одним із підозрюваних укладено угоду про визнання винуватості.
Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції у той день.
Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро, зокрема начальника обласного та місцевого управління Нацполіції.
10 травня новим начальником Головного управління Дніпропетровської області було призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.
Українська правда