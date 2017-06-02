Драка в Днепре 9 мая: 4 полицейским объявят подозрение

Материалы относительно действий или бездействия 4 полицейских во время акций 9 мая в Днипре направили в прокуратуру.

Об этом во время брифинга в Днипре заявил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Он отметил, что отстраненных руководителей местной полиции уже не восстановят в должностях.

"В отношении 4 полицейских материалы направлены в прокуратуру для принятия решения в рамках уголовного производства по их действий или бездействия. Мы думаем, а мы вели консультационные беседы с прокуратурой, что им будет объявлено подозрение в ближайшее время", - рассказал он.

"Мы признали служебным расследованием, задокументировали бездействие руководителей высшего и среднего звена подразделения полиции Днипра, что их действия привели к тому, способствовали, или не смогли предупредить те правонарушения, которые состоялись", - сказал он.

Также Князев рассказал о задержанных "титушках".

"На сегодняшний день (2 июня – ред.) 16 лицам, принимавшим участие в хулиганских действиях 9 мая в городе Днипро, объявлено подозрение. Ряд человек были арестованы, некоторые правонарушители получили другие виды лишения или ограничения их прав, но уголовное производство будет направлено в суд в ближайшее время ", - сказал он.

Как известно, 9 мая в Днепре произошла массовая драка из-за флаги, во время которой было травмировано 14 человек.

Правоохранители установили 25 человек, которые участвовали в драках возле монумента Славы.

Пятерым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным прокуратуры, с одним из подозреваемых заключено соглашение о признании виновности.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции в тот день.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков уволил ряд полицейских в городе Днепр, в частности начальника областного и местного управления Нацполиции.

10 мая новым начальником Главного управления Днепропетровской области был назначен начальника Днепровского института Внутренних дел Виталий Глуховеря.

Украинская правда