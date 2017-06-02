Путін каже, що стосунки з США найгірші з часів холодної війни

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини Росії і США наразі знаходяться на найнижчій точці з часів холодної війни.

Про це він сказав на пленарному засіданні "Бізнес-діалог Росія - США" в рамках Петербурзького міжнародного форуму, передає російське агентство "РИА Новости", проте не надає прямої цитати слів Путіна.

За його словами співпраця між США і Росії відбувається в рамках різних багатосторонніх форматів.

"Як впливові світові держави Росія і США підтримують діалог в рамках різних багатосторонніх форматів: в ООН, в "Групі 20", скоро буде зустріч в ФРН, в інших організаціях. Взаємодіють з ключових, глобальних і регіональних проблем, від цього нікуди не дітися, і, слава богу, що це є, що цей процес триває", - сказав Путін.

При цьому, за його словами, фундамент взаємної співпраці, який формувався протягом попередніх десятиліть, був зруйнований.



Як відомо, ряд американських сенаторів запропонував посилити санкції відносно Росії через її дії в Україні та Сирії, а також через злом комп'ютерів в США.