Вибухи в Кабулі: більше 20 загиблих

Внаслідок вибухів на похороні в Кабулі загинуло більше 20 осіб, щонайменше 87 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал Tolo News із посиланням на джерела у міністерстві охорони здоров'я Афганістану.

За даними джерел, три терористи-смертники підірвали вибухівку під час церемонії.

Зазначається, що на церемонії були присутні високопосадовці країни.

Як відомо, 31 травня у Кабулі смертник підірвав вантажівку з вибухівкою неподалік посольства ФРН, внаслідок теракту загинули щонайменше 90 осіб, понад 400 людей зазнали поранень.

2 червня у столиці Афганістану мітинг за посилення безпеки переріс у сутички з правоохоронцями, 8 протестувальників загинули, четверо поліцейських отримали поранення.

Українська правда