Взрывы в Кабуле: более 20 погибших

В результате взрывов на похоронах в Кабуле погибли более 20 человек, по меньшей мере 87 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения Афганистана.

По данным источников, три террориста-смертника взорвали бомбы во время церемонии.

Отмечается, что на церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники страны.

Как известно, 31 мая в Кабуле смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле посольства ФРГ в результате теракта погибли по меньшей мере 90 человек, более 400 человек получили ранения.

2 июня в Кабуле митинг за усиление безопасности перерос в столкновения с правоохранителями, 8 протестующих погибли, четверо полицейских получили ранения

Украинская правда