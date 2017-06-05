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Путін розповів про зустріч з Флінном в 2015 році

Понеділок, 5 червня 2017, 01:04

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він "ледь поспілкувався" з екс-радником з нацбезпеки США Майклом Флінном в 2015 році, коли вони сиділи за одним столом на заході, присвяченому ювілею пропагандистського каналу RT.

Про це він повідомив в інтерв'ю NBC.

"У нас з вами набагато більш тісні відносини, ніж з Флінном. Ми з вами зустрічалися вчора ввечері (на інтерв'ю). Ми з вами сьогодні разом працюємо, і тепер ми знову зустрічаємося", - заявив Путін журналістці Мегін Келлі на питання про його контакти з Флінном.

"Коли я приїхав на захід, присвячений RT, сів за стіл, поруч зі мною сидів джентльмен. Я виголосив промову, потім ми поговорили про інше, і я встав і пішов. А потім мені сказали: "Ви знаєте, що це був американець. Він працював в Службі безпеки"... ось і все. Я навіть не розмовляв з ним... Це ступінь мого знайомства з містером Флінном", - сказав президент РФ.

Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа в січні, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він є потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Низка конгресменів від Демократичної партії США вимагали провести розслідування дій Майкла Флінна.

Також стало відомо, що демократи вимагали від радника Трампа з нацбезпеки пояснити "гонорари" з РФ.

Згодом у своїй декларації Флінн вказав, що отримував гонорари від російських компаній.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінСШАРосія
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