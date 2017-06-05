Путин рассказал о встрече с Флинном в 2015 году

Президент России Владимир Путин заявил, что он "едва пообщался" с экс-советником по нацбезопасности США Майклом Флинном в 2015 году, когда они сидели за одним столом на мероприятии, посвященному юбилею пропагандистского канала RT.

Об этом он сообщил в интервью NBC.

"У нас с вами гораздо более тесные отношения, чем с Флинном. Мы с вами встречались вчера вечером (на интервью). Мы с вами сегодня вместе работаем, и теперь мы снова встречаемся", - заявил Путин журналистке Мегин Келли на вопрос о его контактах с Флинном.

"Когда я приехал на мероприятие, посвященное RT, сел за стол, рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес речь, потом мы поговорили о другом, и я встал и ушел. А потом мне сказали: "Вы знаете, что это был американец. Он работал в Службе безопасности"... вот и все. Я даже не разговаривал с ним ... Это степень моего знакомства с мистером Флинном", - сказал президент РФ.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

Позже Флинн в своей декларации указал, что получал гонорары от российских компаний.