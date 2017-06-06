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Засуджено екс-керівника КП, який возив до Києва "антимайданівців"

Вівторок, 6 червня 2017, 12:29

Суд постановив позбавити волі колишнього керівника комунального підприємства, транспорт якого возив до Києва учасників "антимайдану".

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, мова йде про екс-директора КП Березанської міської ради Київської області.

"Установлено, що екс-керівник комунального підприємства Березанської міської ради за кошти комунального підприємства направляв службовий автотранспорт для перевезення людей до м. Києва для участі в масових заходах на підтримку "антимайдану", - йдеться в повідомленні.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

За інформацією ГПУ, суд призначив обвинуваченому позбавлення волі на один рік з призначенням додаткового покарання - позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на один рік.

Згідно із повідомленням, крім того, прокуратура в інтересах мешканців міста Березань заявила цивільний позов про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, який суд задовольнив.

Українська правда

Теми: прокуратураКиївська областьМайдан
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