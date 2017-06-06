Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Осудили экс-директора КП, возившего в Киев "антимайдановцев"

Вторник, 6 июня 2017, 12:29

Суд постановил лишить свободы бывшего руководителя коммунального предприятия, транспорт которого возил в Киев участников "антимайдана".

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, речь идет об экс-директоре КП Березанского городского совета Киевской области.

"Установлено, что экс-руководитель коммунального предприятия Березанского городского совета за средства коммунального предприятия направлял служебный автотранспорт для перевозки людей в г. Киев для участия в массовых мероприятиях в поддержку "антимайдана", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

По информации ГПУ, суд назначил обвиняемому лишение свободы на один год с назначением дополнительного наказания - лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на один год.

Согласно сообщению, кроме того, прокуратура в интересах жителей города Березань заявила гражданский иск о возмещении убытков, причиненных уголовным правонарушением, который суд удовлетворил.

Украинская правда

Темы: прокуратураКиевская областьМайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
прокуратура
СБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
Дело Шария о сотрудничестве с ФСБ России передали в суд
Последние новости
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
Все новости...
Реклама: