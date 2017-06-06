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Аваков порівняв блокаду ОРДЛО з блокадою трамваю

Вівторок, 6 червня 2017, 16:02

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вкотре підкреслив неправомірність блокади тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Збирається кілька людей, які приймають рішення "будемо блокувати". Але що, наприклад? "Мені не подобається трамвай, який йде по вулиці, я буду його блокувати", заявляє якийсь штаб блокади. Я вам заявляю, що ніхто на території країни не має права на монополію силових дій, крім держави!" - Заявив міністр.

Аваков також зазначив, що вважає блокаду "політичними спекуляціями" і порадив її організаторам "думати спочатку про країну, а потім про свою вагу в суспільстві".

Раніше Арсен Аваков покладав відповідальність за "блокаду Донбасу" і її наслідки на партію "Самопоміч".

Як відомо, з 25 січня триває блокада залізниці за участю "ветеранів АТО" та окремих народних депутатів, яка не дає низці підприємств отримувати вугілля з окупованої частини Донбасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Аваков
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