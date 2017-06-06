Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков сравнил блокаду ОРДЛО с блокадой трамвая

Вторник, 6 июня 2017, 16:02

Министр внутренних дел Арсен Аваков в который раз подчеркнул неправомерность блокады временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Собирается несколько человек, которые принимают решение "будем блокировать". Но что, например? "Мне не нравится трамвай, который идет по улице, я буду его блокировать", заявляет некий штаб блокады. Я вам заявляю, что никто на территории страны не имеет права на монополию силовых действий, кроме государства!" - заявил министр.

Аваков также отметил, что считает блокаду "политическими спекуляциями" и посоветовал ее организаторам "думать сначала о стране, а потом о своем весе в обществе".

Ранее Арсен Аваков возлажил ответственность за "блокаду Донбасса" и ее последствия на партию "Самопомич".

Как известно, с 25 января продолжается блокада железной дороги с участием "ветеранов АТО" и отдельных народных депутатов, которая не дает ряду предприятий получать уголь с оккупированной части Донбасса.

Темы: Аваков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: