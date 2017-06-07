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ЗМІ: Генпрокурор Сешнс запропонував Трампу його звільнити

Середа, 7 червня 2017, 07:41

Генпрокурор США Джефф Сешнс недавно запропонував президенту Дональду Трампу відправити його у відставку.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на двох джерел, близьких до Білого дому.

Відзначається, що причиною цього стало зростання напруги у відносинах між Трампом і Сешнсом.

Газета пише, що напруга між ними почалася після того, як Сешнс в березні вирішив взяти самовідвід у справі про втручання РФ у вибори в США. При цьому повідомляється, що Трамп був дуже розчарований цим рішенням і неодноразово критикував Сешнса через нього.

Видання також зазначає, що Трамп звинувачує Сешнса в тому, що через його самовідвід у справі про втручання Росії у вибори, був призначений спеціальний радник Роберт Мюллер.

При цьому повідомляється, що Трамп відмовився відправляти Сешнса у відставку.

Теми: США
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