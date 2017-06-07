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СМИ: Генпрокурор Сешнс предложил Трампу его уволить

Среда, 7 июня 2017, 07:41

Генпрокурор США Джефф Сешнс недавно предложил президенту Дональду Трампу отправить его в отставку.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух источников, близких к Белому дому.

Отмечается, что причиной этого стало растущее напряжение в отношениях между Трампом и Сешнсом.

Газета пишет, что напряжение между ними началось после того, как Сешнс в марте решил взять самоотвод в деле о вмешательстве РФ в выборы в США. При этом сообщается, что Трамп был очень разочарован этим решением и неоднократно критиковал Сешнса из-за него.

Издание также отмечает, что Трамп обвиняет Сешнса в том, что из-за его самоотвода по делу о вмешательстве России в выборы, был назначен специальный советник Роберт Мюллер.

При этом сообщается, что Трамп отказался отправлять Сешнса в отставку.

Темы: США
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