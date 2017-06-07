СММ зафіксувала заборонені Мінськом "Гради" у бойовиків

Спеціальна моніторингова місія зафіксувала важке озброєння на території підконтрольній бойовикам ОРЛО, яке перебувало у місцях з порушення ліній відведення Мінських угод.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 6 червня ввечері.

"Спостерігачі зафіксували 10 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) неподалік підконтрольного "ЛНР" м. Хрустальний (кол. Красний Луч, 56 км на південний захід від Луганська), розташованих там із порушенням відповідних ліній відведення", - зазначається у звіті.

Як відомо, згідно з Мінськими угодами і додатковими угодами, підписаними в рамках ТКГ пізніше, важка артилерія, танки і артилерійські гармати калібром до 100 міліметрів і міномети калібром до 120 міліметрів мали бути відведені ще в жовтні 2015 року.

Українська правда