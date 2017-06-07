У Криму розпочалися судові слухання у справі Умерова

У окупаційному Сімферопольському райсуді Криму почалися судові слухання у кримінальній справі стосовно колишнього голови Бахчисарайського району Ільмі Умерова, якого звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

Як повідомляє "Новая газета", за версією сторони обвинувачення, Умеров в березні 2016 року, перебуваючи на території України, дав інтерв'ю кримськотатарському телеканалу ATR, в якому заявив про необхідність посилення антиросійських санкцій і повернення Криму під юрисдикцію Києва.

На першому засіданні було оголошено обвинувальний висновок, а також допитані п'ятеро свідків звинувачення.

Вони вказали, що Умеров дійсно в березні 2016 року виїжджав на територію України.

Під час дослідження в суді матеріалів справи з'ясувалося, що в них відсутня стенограма промови Умерова кримськотатарською мовою (інтерв'ю проводилося саме кримськотатарською), є тільки російський переклад.

Одна зі свідків звинувачення Ольга Черкашина на суді заявила, що не розуміє нічого кримськотатарською, а Умерова не знає і ніколи не знала.

Адвокат Еміль Курбедінов, який представляє інтереси Ільмі Умерова, ще до початку засідання заявив, що на виправдувальний вирок не сподівається.

Ільмі Умеров з 2005 по 2014 роки очолював Бахчисарайську районну державну адміністрацію.

Під час подій березня 2014 року він єдиний з кримських районних голів закликав бойкотувати референдум про входження до складу РФ.

Після приєднання Криму до Росії Умеров дійсно неодноразово заявляв, що не визнає підсумків голосування, при цьому він підкреслював, що не прагне порушувати територіальну цілісність РФ, а навпаки - хотів би відновити її в визнаних світовою спільнотою межах.

За ч.2 ст. 280.1 КК РФ Умерову загрожує до 5 років позбавлення волі.