Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму розпочалися судові слухання у справі Умерова

Середа, 7 червня 2017, 22:30

У окупаційному Сімферопольському райсуді Криму почалися судові слухання у кримінальній справі стосовно колишнього голови Бахчисарайського району Ільмі Умерова, якого звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

Як повідомляє "Новая газета", за версією сторони обвинувачення, Умеров в березні 2016 року, перебуваючи на території України, дав інтерв'ю кримськотатарському телеканалу ATR, в якому заявив про необхідність посилення антиросійських санкцій і повернення Криму під юрисдикцію Києва.

На першому засіданні було оголошено обвинувальний висновок, а також допитані п'ятеро свідків звинувачення.

Вони вказали, що Умеров дійсно в березні 2016 року виїжджав на територію України.

Під час дослідження в суді матеріалів справи з'ясувалося, що в них відсутня стенограма промови Умерова кримськотатарською мовою (інтерв'ю проводилося саме кримськотатарською), є тільки російський переклад.

Одна зі свідків звинувачення Ольга Черкашина на суді заявила, що не розуміє нічого кримськотатарською, а Умерова не знає і ніколи не знала.

Адвокат Еміль Курбедінов, який представляє інтереси Ільмі Умерова, ще до початку засідання заявив, що на виправдувальний вирок не сподівається.

Ільмі Умеров з 2005 по 2014 роки очолював Бахчисарайську районну державну адміністрацію.

Під час подій березня 2014 року він єдиний з кримських районних голів закликав бойкотувати референдум про входження до складу РФ.

Після приєднання Криму до Росії Умеров дійсно неодноразово заявляв, що не визнає підсумків голосування, при цьому він підкреслював, що не прагне порушувати територіальну цілісність РФ, а навпаки - хотів би відновити її в визнаних світовою спільнотою межах.

За ч.2 ст. 280.1 КК РФ Умерову загрожує до 5 років позбавлення волі.

Теми: Кримсудполітв'язніРосіякримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Крим
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту
Черги на міст і на пором, затори на Херсонщині – наслідки пошкодження Кримського мосту
Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: