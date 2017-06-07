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В Крыму начались судебные слушания по делу Умерова

Среда, 7 июня 2017, 22:30

В оккупационном Симферопольском райсуде Крыма начались судебные слушания по уголовному делу в отношении бывшего главы Бахчисарайского района Ильми Умерова, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Как сообщает "Новая газета", по версии стороны обвинения, Умеров в марте 2016 года, находясь на территории Украины, дал интервью крымскотатарскому телеканалу ATR, в котором заявил о необходимости усиления антироссийских санкций и возвращения Крыма под юрисдикцию Киева.

На первом заседании было оглашено обвинительное заключение, а также допрошены пятеро свидетелей обвинения.

Они указали, что Умеров действительно в марте 2016 года выезжал на территорию Украины.

В ходе исследования в суде материалов дела выяснилось, что в них отсутствует стенограмма речи Умерова на крымскотатарском языке (интервью проводилось именно на крымскотатарском), есть только русский перевод.

Одна из свидетелей обвинения Ольга Черкашина на суде заявила, что не понимает ничего по крымскотатарски, а Умерова не знает и никогда не знала.

Представляющий интересы Ильми Умерова адвокат Эмиль Курбединов еще до начала заседания заявил, что на оправдательный приговор не надеется.

Ильми Умеров с 2005 по 2014 годы возглавлял Бахчисарайскую районную государственную администрацию.

Во время событий марта 2014 года он единственный из крымских районных глав призвал бойкотировать референдум о вхождении в состав РФ.

После присоединения Крыма к России Умеров действительно неоднократно заявлял, что не признает итогов голосования, при этом он подчеркивал, что не стремится нарушать территориальную целостность РФ, а напротив — хотел бы восстановить ее в признанных мировым сообществом границах.

По ч.2 ст. 280.1 УК РФ Умерову грозит до 5 лет лишения свободы.

Темы: КрымсудполитзаключенныеРосcиякрымские татары
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