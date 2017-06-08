Комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроект про КС

Парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує прийняти за основу законопроект "Про Конституційний Суд України".

За прийняття законопроекту проголосували 13 членів профільного комітету, повідомляє народний депутат фракції БПП, інформує прес-служба партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

За словами Яніцького, в даному законопроекті передбачено нову сучасну модель Конституційного суду:

Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів України.

Для того, щоб Верховна Рада змогла обрати суддю КС за своєю квотою, документом вносяться зміни також до регламенту ВРУ.

Функції конкурсної комісії у Верховній Раді здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного суду. Передбачається, що депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді КСУ.

Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи, розповів Яніцький.

Крім того, за словами депутата, змінено вимоги до судді КС.

"Стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше 10 років замінено на стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. Вже відсутня умова щодо проживання в Україні протягом останніх 20 років. Також змінюється суб’єкт звільнення суддів КС, рішення про звільнення з посади судді КС ухвалює сам Суд, а не суб’єкт призначення суддів", – зазначив Яніцький.

Серед інших новел в законі, передбачається запровадження нового для України інституту – конституційної скарги, як додаткового механізму захисту прав і свобод громадян.

Фізичні та юридичні особи зможуть звернутися з письмовим клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України того закону, що застосований в остаточному судовому рішенні по їх справі. Також, з метою підсилення інтелектуальної спроможності Конституційного суду, тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, у суді також запроваджується інститут спеціального радника, відтак є змога залучити іноземних експертів.

"Є прогнози, що, завдяки введенню конституційної скарги, зменшиться кількість скарг до ЕСПЛ від України", – відзначив Яніцький.

Як відомо, попередній законопроект про КСУ Верховна Рада розглядала 11 квітня 2017 року, але не змогла проголосувати.

Депутати розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок.

Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено.

У травні активісти висловлювали занепокоєння, що влада паралізує роботу Конституційного суду.

Голова ради ГО "Громадський люстраційний комітет" Олександра Дрік зазначала, що глава держави досі не звільнив суддів Конституційного суду, які порушили присягу. Йдеться про голосування в 2010 році за зміни до Конституції, які призвели до узурпації влади Віктором Януковичем.

Українська правда