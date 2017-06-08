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За добу бойовики випустили 900 мін в бік сил АТО – штаб

Четвер, 8 червня 2017, 13:09

Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції позначилася подальшим загостренням на лінії бойового зіткнення.

Про це на брифінгу 8 червня сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Значно зросла кількість застосування противником важкого озброєння. За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, бандформування минулої доби випустили в бік сил АТО близько 900 мін, понад 130 артилерійських снарядів, 25 снарядів з танку та чверть боєкомплекту реактивної системи залпового вогню "Град", – повідомив полковник.

За словами Мотузяника, більше половини усіх мінометних і артилерійських обстрілів відбулися в районі Бахмутської траси.

"Інтенсивність бойових дій, що наразі спостерігається, вже перевищила аналогічні показники січня-лютого 2017 року під час боїв за Авдіївку", – зазначив полковник.

Речник АТО також підтвердив, що в результаті бойових дій 7 червня 2 українських військових загинули, 11 отримали поранення.

Мотуязник уточнив, що зокрема 1 український боєць загинув і 8 зазнали поранень внаслідок боїв у районі населеного пункту Жолобок на Луганщині.

За словами полковника, станом на зараз ситуація у вказаному районі дещо стабілізувалася.

"Всього ж зранку по всій зоні АТО ми нарахували лише 8 ворожих збройних провокацій", – резюмував Мотузяник.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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