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ГПУ: Попереднє прізвище Поклонської - Дубровська

П'ятниця, 9 червня 2017, 00:26

Попереднє прізвище депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської - Дубровська.

Про це повідомив слідчий генеральної прокуратури України Андрій Атаманчук в інтерв'ю "Настоящему времени".

За його словами, саме це прізвище часто фігурує в неофіційних біографіях Поклонської як її дівоче. Раніше офіційно ця інформація не була підтверджена.

Атаманчук також заявив, що "формально з тих відомостей, що є в матеріалах справи досудового розслідування, на ній (Наталі Поклонській, з цим прізвищем) майна на території України немає", - сказав слідчий.

На даний момент Генпрокуратура веде розслідування відносно Поклонської тільки за чотирма статтями кримінального кодексу через події, пов'язані з анексією Криму.

Раніше російське відділення Transparency International виявило у Наталії Поклонської незадекларовану квартиру в Донецьку.

Поклонська заявила, що квартиру в Донецьку їй "підкинули".

Наталя Поклонська працювала в органах прокуратури України в АР Крим, після окупації Криму вона перейшла на службу РФ, була призначена окупантами прокурором Криму. У вересні Росія провела в Держдуму, в тому числі в окупованому Криму вибори. Україна ці вибори не визнає. Поклонська оголошена в розшук українськими правоохоронцями.

Теми: Генпрокуратура
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