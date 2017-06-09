Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ: Предыдущая фамилия Поклонской – Дубровская

Пятница, 9 июня 2017, 00:26

Предыдущая фамилия депутата Госдумы России Натальи Поклонской – Дубровская.

Об этом сообщил следователь генеральной прокуратуры Украины Андрей Атаманчук в интервью "Настоящему Времени".

По его словам, именно эта фамилия часто фигурирует в неофициальных биографиях Поклонской в качестве ее девичьей. Ранее официально эта информация не была подтверждена.

Атаманчук также заявил, что "формально из тех сведений, что имеются в материалах дела досудебного расследования, на ней (Наталье Поклонской, с данной фамилией) имущества на территории Украины нет", – сказал следователь.

На данный момент Генпрокуратура ведет расследование в отношении Поклонской только по четырем статьям уголовного кодекса из-за событий, связанных с аннексией Крыма.

Ранее российское отделение Transparency International выявило у Натальи Поклонский незадекларированную квартиру в Донецке.

Поклонская заявила, что квартиру в Донецке ей "подбросили".

Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины в АР Крым, после оккупации Крыма она перешла на службу РФ, была назначена оккупантами прокурором Крыма. В сентябре Россия провела в Госдуму, в том числе в оккупированном Крыму выборы. Украина эти выборы не признает. Поклонская объявлена в розыск украинскими правоохранителями.

Темы: Генпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: